10 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Ramazan Bayramı
'nı ülkelerinde geçirmek için sınıra gelen 10 bin Suriyeli, Kilis
'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.
Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nda Kilis Valiliğinin izni ile Suriye'nin Azez
, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin
, Cerablus
ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidebilmek için online randevu sistemine kayıt olduktan sonra Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
tarafından kurulan çadırlarda sıraya giren Suriyelilerin izdiham yaşanmaması için kontrollü bir şekilde ülkelerine geçmesine izin veriliyor. Suriyelilerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından kayıtları yapıldıktan sonra Sağlık Müdürlüğü görevlileri aşı kartı olmayan 15 yaş altı çocuklara aşı yapıyor. Suriyeliler, pasaport polisi tarafından işlemleri yapıldıktan sonra tahsis edilen otobüslerle Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine geçiyor. Fırat
Kalkanı ve Zeytin
Dalı Hareketi bölgelerine gidiyorlar
Suriyeliler, daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri
ile Özgür Suriye Ordusu tarafından düzenlenen operasyonlarla huzur ve barışın, güvenliğin sağlandığı Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Hareketi bölgelerine gidiyorlar. Sabah
saatleri itibariyle ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 10 bini buldu. - KİLİS
Ramazan Bayramı
, Kilis
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Kaynak: İHA