Haberler » Spor » 10 bin taraftar Zonguldak Kömürspor'a destek verecek - Spor

10 bin taraftar Zonguldak Kömürspor'a destek verecek

Zonguldak Kömürspor hafta sonu saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Sancaktepe Beledediyespor maçına 10 bin taraftarın ilgi göstermesi bekleniyor.

07.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:0310 bin taraftar Zonguldak Kömürspor'a destek verecek
Kömürspor hafta sonu saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Beledediyespor maçına 10 bin taraftarın ilgi göstermesi bekleniyor.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor Ligin 22'inci haftasında Pazar günü saat 13: 30'da Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda Sancaktepe Belediyespor'u konuk edecek. Kırmızı Lacivertli takımın zorlu maçı öncesinde Kömürspor taraftarları sosyal medya da kenetlenen çağrısında bulunarak gündem oluşturdu. Öte yandan Zonguldak Kömürsporun hafta sonu oynanacak zorlu Sancaktepe maçına 10 bin Kırmızı Lacivertli taraftarın ilgi göstermesi bekleniyor. Zonguldak Kömürspor 31 puanla ligde 9'uncu sırada yer alırken, Sancaktepe Belediyespor ise 40 puanla 3.sırada yer alıyor. - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Sancaktepe, Zonguldak, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 18:08:25