Haberler » 3. Sayfa » 10 bin TL'lik orcik kazanını çalan 3 şüpheli yakalandı - Haberler

10 bin TL'lik orcik kazanını çalan 3 şüpheli yakalandı

Elazığ'da orcik yapımında kullanılan 10 bin TL değerindeki kazanı çalan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

08.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:0710 bin TL'lik orcik kazanını çalan 3 şüpheli yakalandı
'da orcik yapımında kullanılan 10 bin TL değerindeki kazanı çalan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık olayı, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orcik (Cevizli Sucuk) yapımında kullanılan 10 bin TL değerindeki kazan çalındı. Bunun üzerine durum İl Komutanlığı'na bildirildi. Jandarma Suç Araştırma Timi yaptığı çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Ö.F.G,H.Ç ve G.Ç olduğunu belirledi. 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan kazan ise ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında hırsızlık suçundan işlem yapıldı. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:42 Antalya'da hekimlere "robotik cerrahi sistem" kursu - Haberler
13:38 Perinçek: Yeni partilerin AK Parti'yi bölme kabiliyetleri yok - Haberler
13:34 Hong Kong'da eylemcilerden, 'son çağrı' vurgusu - Haberler
13:29 Hong Kong'da protestolar 6. ayında: Sokağa çıkan göstericiler ne düşünüyor ? Ne istiyor ? - Haberler
13:23 Şarampole devrilen araçta 5 genç yaralandı - Haberler
12:20 Bir haftadır haber alınamayan kayıp dağcıları bulmak için bölgeye son teknoloji drone getirildi - Haberler
11:39 Prof. Dr. Canan Karatay: Başından beri tavuk dönere karşıyım, büfelerin önünden geçerken midem bulanıyor - Haberler
11:16 Polis, dur ihtarına uymayan taksiyi kilometrelerce kovaladı! Araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
11:04 Muharrem İnce'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sitem: İftiraya uğrayana değil kaynaklık edene haber gönderiyor - Haberler
10:25 Eşe yumruk atmak boşanma sebebi - Haberler
8.12.2019 13:50:51