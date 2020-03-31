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10 bin vaka sayısına hangi ülke kaç günde ulaştı?

Vaka sayısında 10 sınırını geçme hızı ülkede ülkeye farklılık gösteriyor.

31.03.2020 08:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:14
10 bin vaka sayısına hangi ülke kaç günde ulaştı?

Yeni tip koronavirüs salgını Çin dışında yayılmaya devam ederken Türkiye 'de tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 10 bin 827'ye, can kaybı ise 168'e yükseldi.


30 Mart itibariyle vaka sayısının 10 bini geçtiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölü sayısını da 168 olarak açıkladı.

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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Dünya
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