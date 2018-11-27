10 Bini Aşkın Tiyatrosever Tiyatro Oyunları ile Buluştu

Bilecik
Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali ile 10 bini aşkın tiyatro sever, birbirinden değerli oyuncu ve güzel tiyatro oyunları ile buluştu.
Sanata, sanatçıya ve sanatsevere değer veren Belediye Başkanı Nihat Can
'ın özel gayretleri ve ilgisiyle bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen tiyatro festivali kapsamında sahne alan 11 oyunda, 10 bini aşkın tiyatro sever tiyatro ile buluşurken, 8 gün boyunca günde iki seans halinde ise 7 bini aşkın çocuğumuz da çocuk tiyatroları ile keyifli anlar yaşadı. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen ve her yıl olduğu gibi bu yıl da tiyatroda usta isim olan birçok tiyatro sanatçısı, festival kapsamında Kristal Çınar Onur Ödülü
'ne layık görüldü.
"Bilecik'imizi her ay bir ya da iki tiyatro oyunu ile buluşturmaya çalışacağız"
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, sona eren Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali hakkında yaptığı açıklamada, Bilecik'te her ay bir ya da iki tiyatro oyununu tiyatroseverlerle buluşturacaklarını belirtti. Can, "Gönüllerin Belediye Başkanı ve Milletvekilimiz Selim Yağcı
'nın destekleri ile 13 yıldır büyük bir başarı ile gerçekleştirilen tiyatro festivallerinde tiyatro ve insanımızı, sanatların anası tiyatro ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. 13 yıl önce tohumunu atmış olduğumuz tiyatro festivalimizi, üç yıldır uluslararası boyutta gerçekleştirmenin haklı hazzı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tarih ve medeniyet şehri olduğu gibi aynı zamanda kültür ve sanat şehri de olan Bilecik'imiz, bu yıl tiyatrodaki kapılarını uluslararası boyutta açtı. Bilecik ve Bilecik Belediyesi olarak bunun mutluluğunu yaşıyoruz 13 yıl önce, Bilecik'in kültür ve sanat yaşamına renk getirmemiz gerekir' düşüncesiyle başladığımız tiyatro festivalimiz ile bu yıl da Bilecik bütün dünyaya tiyatronun güzelliğini duyurma imkanı bulduk. Sanatların anası olan tiyatro ile Bilecik, gerçekten çok şeyler kazandı ve kazanmaya devam ediyor. Her yıl büyük bir katılım ve keyifle gerçekleştirdiğimiz 13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivalimizde yurt içinden ve dışından değerli oyun ve oyuncuyu tiyatroseverlerle buluşturduk. İnşallah yeni yıllarda daha nice festivalleri ile ilimizin adını duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Nihat Can,Bilecik