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10. Boğaziçi Zirvesi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, ABD'nin belli bir bölgede bir aktörü destekleme politikasının yanlış olduğunu belirterek, "Şu anda mesela YPG'ye bakacak olursanız, onların silahlandırılması tabii ki çok tehlikeli.

27.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:1010. Boğaziçi Zirvesi
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, ABD'nin belli bir bölgede bir aktörü destekleme politikasının yanlış olduğunu belirterek, "Şu anda mesela YPG'ye bakacak olursanız, onların silahlandırılması tabii ki çok tehlikeli. ya da Bosna Savaşı'nda Müslümanların silahsızlandırılması yine ne yazık ki çatışmaya çok olumsuz etkilerde bulunmuş." dedi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" temasıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 10. Boğaziçi Zirvesi'nin yuvarlak masa oturumunda konuşan Aybet, dünyanın yeni bir ideolojik çekişme içerisinde olduğunu söyledi.
Aybet, dünyada korumacılığı savunan, küreselleşmeye karşı duran ideoloji ile aşırı sağcı, göçe karşı duran ideolojinin karşı karşıya olduğunu ifade ederek, bunun yanında Batı'da da ideolojik çekişmenin söz konusu olduğunu anlattı.
Özelikle Orta Doğu'da ve diğer yerlerde Batı'nın lidersizliği ve tutarsız müdahalelerinin olduğunu aktaran Aybet, şöyle konuştu:
"Devlet politikalarında da daha çok Amerikan politikalarının uygulandığını görüyoruz. 1945'ten bu yana ABD, hegemonyasını güçlendirebilmek için ya orduyu kullanmış ya da kıtalar ötesi dengeleme politikasını. Bu politika nedir? Ülkeler arasında rekabeti güçlendirme, belli bir bölgede bir aktörü destekleme. Bu politika çok işe yaramadı. Neden? Çünkü bilerek ya da bilmeyerek bölgesel istikrarsızlığı destekleyen bir politikaydı bu. Bu durum bölgedeki istikrarı bozdu.
Şu anda mesela YPG'ye bakacak olursanız, onların silahlandırılması tabii ki çok tehlikeli. ya da Bosna Savaşı'nda Müslümanların silahsızlandırılması yine ne yazık ki çatışmaya çok olumsuz etkilerde bulunmuş."
Aybet, dünyanın bazı bölgelerinde çözüm sağlanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kimi üyelerinin çözümü engelleyen bir tavır sergilediğini vurgulayarak, bundan dolayı küresel yönetişim sorunu olduğunu vurguladı.
Prof. Dr. Gülnur Aybet, dünyada terörizme karşı ve iklim değişikliği sorunuyla mücadelede iş birliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Gülnur Aybet, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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