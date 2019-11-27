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10. Boğaziçi Zirvesi

Katar Ticaret ve Endüstri Bakanı Ali Bin Ahmed Al Kuwari, 500'den fazla Türk firmasının Katar'da aktif bir biçimde çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani bu yönde iradesini ve arzusunu ifade etmiş ve bütün devlet kuruluşlarımız diğer ülkelerle olan...

27.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:4810. Boğaziçi Zirvesi
Ticaret ve Endüstri Bakanı Ali Bin Ahmed Al Kuwari, 500'den fazla Türk firmasının Katar'da aktif bir biçimde çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani bu yönde iradesini ve arzusunu ifade etmiş ve bütün devlet kuruluşlarımız diğer ülkelerle olan işbirliklerini geliştirmeye gayret göstermektedir. Karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkilerimiz gelişmeye devam etmektedir." dedi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" temasıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 10. Boğaziçi Zirvesi'nde konuşan Al Kuwari, uluslararası ticaret göz önüne alındığında coğrafi konumu itibarıyla Orta Doğu'nun önem kazandığını söyledi.
Al Kuwari, bölgeselden öte uluslararası bir iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Sürdürülebilir ekonomi, güvenlik ve huzur için ekonomik ve ticari işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Katar - Türkiye ekonomik iş birliği bir örnek olabilir. İki kardeş ülke arasıda iki hükümet arasında bugüne kadar varılan anlaşmalar doğrultusunda yürütülen ekonomik iş birlikleri sonuçlarını vermeye başladı. Anlaşmalar çerçevesinde iki ülke ilişkilerinde yüzde 79 oranında bir gelişme kaydedilmiştir. İki kardeş ülke arasında Kasım 2018'de önemli bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma sonrası hizmet sektöründe büyük bir sıçrama oldu. İki ülke vatandaşlarına da gerekli kolaylıklar sağlanmaktadır."
Al Kuwari, karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini ifade ederek, "500'den fazla Türk firması hali hazırda Katar'da aktif bir biçimde çalışmaya devam ediyor. Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani bu yönde iradesini ve arzusunu ifade etmiş ve bütün devlet kuruluşlarımız diğer ülkelerle olan iş birliklerini geliştirmeye gayret göstermektedir." diye konuştu.
Dünya Bankası raporlarına göre Katar ekonomisinin 2019 yılında en az yüzde 2 büyüyeceğini hatırlatan Al Kuwari, "2020-2022 arasında ekonomimiz gelişmeye devam edecek. Türkiye ve Katar iki kardeş ülke olarak geniş bir yelpazede iş birliğini devam ettirmektedir. Bu iş birliği sayesinde iki kardeş halka da hizmet etmekteyiz." yorumunu yaptı.

Katar, Ekonomi

Kaynak: AA

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