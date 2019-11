10. Boğaziçi Zirvesi

Mobius Capital Partners LLP Kurucu Ortağı Mark Mobius, " Türkiye 'de inanılmaz değişimler yaşanıyor, pek çok insan bu değişimi fark etmiyor. 1990'ların başında Türkiye'ye yatırıma başladığımızda İstanbul Borsası'nda tek masa vardı, şimdi olağanüstü bir sistem var." dedi.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nin ikinci günü, düzenlenen panellerle Çırağan Sarayı'nda devam ediyor.Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye'de Yatırım Ortamı ve Yatırımyönetiminin Geleceği" panelinde Mobius Capital Partners LLP Kurucu Ortağı Mark Mobius, Türkiye'deki yatırım fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yoğun seyahat programından bahseden Mobius, her zaman meraklı biri olduğunu, zihni açık tutmak gerektiğini, kendisini harekete geçiren şeyin "merak" olduğunu söyledi.Mobius, değişimin kendisini her zaman heyacanlandırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:"Türkiye'de inanılmaz değişimler yaşanıyor, pek çok insan bu değişimi fark etmiyor. 1990'ların başında Türkiye'ye yatırıma başladığımızda İstanbul Borsası'nda tek masa vardı, beyefendiler ardında oturuyor, işlemler o şekilde yürüyordu, oturumlar günde 3 saat falan oluyordu. Şimdi olağanüstü bir sisteminiz var.Dünya genelinde de ne kadar ilerleme kaydedildiği çok önemli. Bir ülkeden diğerine giderken yaşanan değişimleri çok net görüyorum. Türkiye'deki hisse senetleri dünya geneli ile kıyaslarsak, nisbeten ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Hepimizin karşısında faiz oranları babında kritik bir durum var. Avrupa'da eksi oranlar var, Trump eksi oranlar istiyor. Türkiye istisna, faiz oranları yüksek ama hızlı bir düşüş var."Mobius, gelişmekte olan ülkelerle Türkiye'yi kıyaslarken, ülkenin son derece yetkin zeki iş insanları ile dolu olduğunu, bu iş insanlarının küresel deneyimlerinin bulunduğunu ve hepsinin iyi yönetici olduğunu dile getirdi.THY'nin başarısına işaret eden Mobius, "Şirketlerin serbest bırakılması ve küresel anlamda izin verilmesi gerek çünkü Türk iş insanları, dünyanın her yerinde çalışma konusunda çok yetkinler." ifadelerini kullandı.Mobius, Türkiye'nin kurumsal yönetişimde ilerleme kaydetmesi gerektiğini dile getirerek, bu sorunun çoğu ülkede olduğunun altını çizerek, örneğin Alibaba'da çok kötü şirket yönetişimi olduğunu anlattı.Günümüzde Asya sermaye piyasalarının gelişmiş piyasalardan daha büyük olduğunu belirten Mobius, "Sermaye hareketi daha çok Asya'ya kayıyor. Türkiye'nin bunu düşünmesi gerek, batı yerine doğuya bakması lazım. Çin ABD arasındaki ticaret savaşı hemen bitmeyecek, uzun vadede devam edecek. Soğuk savaş gibi devam edecek bu, insanlar buna bakıp düşünmeli. Bu durum küresel ticareti etkiliyor ama bundan nasıl avantaj çıkarabileceğinin düşünülmesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.Gerekli koşullar sağlanarak, Çinli üreticilerin Türkiye'ye getirilebileceğini, buradan ihracat yapılabileceğini anlatan Mobius, bunun için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.Mobius, yeni yatırımcı ve girişimcilere; okumaktan geri kalmama, açık fikirli olma, merak etme ve öğrenmeye açık olma tavsiyelerinde bulundu.