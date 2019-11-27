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10. Boğaziçi Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 10. Boğaziçi Zirvesi, "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" temasıyla bugün İstanbul'da başladı.

27.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:04
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 10. Boğaziçi Zirvesi, "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" temasıyla bugün 'da başladı.
Geçen yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı Boğaziçi Zirvesi'nde bu yıl 90'dan fazla ülkeden rekor sayıda 3 bini aşkın katılımcı bekleniyor.
Verilen bilgiye göre, 26-28 Kasım'da yapılacak zirvenin, bu sene rekor bir katılıma ev sahipliği yapması hedefleniyor.
Zirveyi düzenleyen Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, açılıştaki konuşmasında, içinde bulunulan ekonomik ve siyasi problemlerin jeopolitik konumundan ötürü sadece 'yi ve komşularını değil tüm dünyayı etkilediğini söyledi.
Bu duruma karşı duyarsız kalmayan toplumun, sürekli kaydettiği gelişimin yanında, yaşanan insani kaybı ve yıkımı sorgulamayı da sürdürdüğünü belirten Özgencil, şunları kaydetti:
"Açıkça görülüyor ki, dünya yeni bir düzene, yeni bir toplumsallığa doğru gitmektedir. Daha eşitlikçi, hukuk devletini göz ardı etmeyen ekolojik vaziyete dikkat eden doğanın yağmalanmasına izin vermeyen aşırı tüketimden kaçan bir düşünce biçimi, yeni toplumsal duyarlılığı bizlere hissettirmektedir. Biz de önümüzdeki 3 gün boyunca 30'u aşkın panelde çok değerli siyasetçiler, düşünürler, iş insanları ve medya mensuplarıyla 'Yeni Dünya Düzeni'ne dair fikirler üretmeyi hedefliyoruz."
Boğaziçi Zirvesi olarak geçen yıllarda da dünya barışına dair pek çok önemli paylaşımlarda bulunulmasına vesile olduklarını anımsatan Özgencil, bu sene de İstanbul'dan, Boğaziçi Zirvesi'nden çıkacak tüm çözüm odaklı düşüncelerin dünyaya yayılması temennisinde bulundu.
10. Boğaziçi Zirvesi başladı

İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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