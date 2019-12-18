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10. Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu

Ankara'da Buhara Medya Grubu'nun düzenlediği '10. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri'nde yılın yerel yönetimler ödülüne Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan layık görüldü.

18.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:5710. Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu
'da Medya Grubu'nun düzenlediği '10. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri'nde yılın yerel yönetimler ödülüne Belediye Başkanı Murat Ercan layık görüldü.

Bir otelde düzenlenen ödül törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Çiğdem Karaaslan, birçok siyasetçi ve televizyon sunucuları katıldı. Törende Ayla Çelik, Yusuf Güney ve Bülent Serttaş dinleyicilerine güzel bir gece yaşattı.

Yılın yerel yönetimler ödülünü alan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan'a layık olmak için çalışacaklarını ifade ederek, "Son dönemde Sincan Ankara'nın parlayan yıldızı. Sincan'a layık olmak için bıkmadan usanmadan mesai kavramı olmadan çalışıyoruz. Bizler de peş peşe ödüller almaya başladık. Sıfır atık meselesi gerçekten çok önemli. Biz bu 2 yıl içerisinde eğitim bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Bu kapsamında 100 bin kişiye verdiğimiz eğitimler sonucunda kişi başına düşen bir nokta 2 kilogram atık miktarını 0,85 kilogram düşürme başarısını elde ettik. Yani artık 600 bin Sincanlının 200 bininin atık çıkarmadığını görüyoruz. Eğitim meselesinin özellikle gençlerden ve çocuklardan başlayarak tüm topluma yayılmasını istiyoruz" dedi. - ANKARA

Sincan, Ankara, Buhara, Güncel

Kaynak: İHA

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