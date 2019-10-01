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10 Burda AVM, Cevat Turan'ı okurları ile buluşturdu

Balıkesirlileri ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM, Kitap Fuarı'nın ikincisi kapsamında düzenlenen yazar-okuyucu buluşmasında sevilen yazar Cevat Turan'ı okurları ile bir araya getirdi10 Burda AVM'de gerçekleştirilen imza gününde sevenlerinin yoğun ilgisi ile...

01.10.2019 15:1710 Burda AVM, Cevat Turan'ı okurları ile buluşturdu
Balıkesirlileri ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM, Kitap Fuarı'nın ikincisi kapsamında düzenlenen yazar-okuyucu buluşmasında sevilen yazar Cevat Turan'ı okurları ile bir araya getirdi

10 Burda AVM'de gerçekleştirilen imza gününde sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan ünlü yazar Cevat Turan kitaplarını imzaladı. "Unutmalar Şehri" ile 2017 Temmuz ayında Yunus Emre Edebiyat ve Roman Ödül'ünü alan şiir ve öykü yazarı Cevat Turan'ın imza gününe okurlar büyük ilgi gösterdi. Sahne 10'da gerçekleştirilen 10 Burda Kitap Fuarı ile 10 Burda AVM, ziyaretçilerini birinden keyifli imza günleri ile unutulmaz bir yolculuğa çıkardı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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