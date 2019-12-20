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10 Burda AVM, Hediye Köyü ile ziyaretçilerini sürprizler ve eğlence dolu anlarla karşılayacak

Balıkesir'in alışveriş ve eğlence merkezi haline gelen 10 Burda AVM, ziyaretçilerini birbirinden çeşitli hediyelik eşyaları ve lezzetli tatları bulabilecekleri, keyifli etkinliklere katılabilecekleri Hediye Köyü'ne davet ediyor.

20.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:40 10 Burda AVM, Hediye Köyü ile ziyaretçilerini sürprizler ve eğlence dolu anlarla karşılayacak
'in alışveriş ve eğlence merkezi haline gelen 10 Burda AVM, ziyaretçilerini birbirinden çeşitli hediyelik eşyaları ve lezzetli tatları bulabilecekleri, keyifli etkinliklere katılabilecekleri Hediye Köyü'ne davet ediyor.

21-31 tarihleri arasında Sahne 10'da kurulacak ahşap kulübelerden köy meydanından ve arabalardan oluşan 'Hediye Köyü' ile 10 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Birbirinden renkli hediyelik ürünlerin ve lezzetlerin yer alacağı Hediye Köyü'nde ziyaretçiler, yeni yıl temalı çocuk atölyeleri ve çeşitli faaliyetlere ücretsiz olarak katılabilecekler. 10 Burda AVM, birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve sürprizleriyle 'Hediye Köyü' ünde yeni yıla farklı bir başlangıç sunuyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Aralık, Magazin

Kaynak: İHA

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