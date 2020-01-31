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10 cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

Adana'da camını kırdığı iş yerine girerek 10 cep telefonu çalan zanlı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

31.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:0910 cep telefonu çalan hırsız tutuklandı
'da camını kırdığı iş yerine girerek 10 cep telefonu çalan zanlı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet İ. vitrin camını kırarak girdiği iş yerinden 10 cep telefonu çaldı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Alarmın devreye girmesi üzerine, iş yeri sahibi Ziya M. polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro ekipleri, şüpheli Mehmet İ.'yi kısa sürede çaldığı cep telefonlarıyla birlikte yakaladı. Ayrıca Mehmet İ.'nin iş yerine girdiği sırada başından yaralandığı öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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