10 Dakikada Simit Poğaça ??? Pastane Lezzetinde Kıyır Kıyır Bir Tepsilik Poğaça Tarifi????

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Mis gibi kokusu ile mutfağınızı saracak, mayalanma derdi olmayacak son derece lezzetli simit poğaça ile kahvaltılarınızı daha keyifli hale getirebilirsiniz. Özellikle sıcacık bir çay ile harika bir uyum yakalayacak bu poğaça herkesin tarif defterinde mutlaka bulunmalı. Hemencecik hazırlayıp fırına atabileceğiniz simit poğaça kıyır kıyır dokusu ile damaklarınız da güzel bir iz bırakacak. Pastane de yediklerinizden farksız, simit lezzetinde bu poğaçayı günlerinize de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz beş çayına da yapabileceğiniz simit poğaça nasıl yapılır? sizlerde görmek için videomuzu izleyebilirsiniz. Kısacık sürede yapılan simit poğaçayı yaparken çayı ocağa koymayı unutmayın. : ) Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.