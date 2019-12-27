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10 dakikalık dükkan soygunu film sahnelerini aratmadı

üçükçekmece'de ünlü marka saatlerinin satışı yapıldığı bir dükkan kar maskeli ve silahlı hırsızlar tarafından soyuldu.

27.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:57
üçükçekmece'de ünlü marka saatlerinin satışı yapıldığı bir dükkan kar maskeli ve silahlı hırsızlar tarafından soyuldu. Soygun anı, dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çalınan saatlerin piyasa değerinin ise yüksek olduğu öğrenildi.
Olay 03.55 sıralarında İlçesi Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi 1. Sülün Sokak üzerinde bulunan bir saat deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası öğrenilemeyen bir araçla saat dükkanına gelen 6 şahıstan 3'ü önce güvenlik görevlisini silah ile tehdit etti.
Daha sonra deponun kapısını kıran 3 hırsız içeride bulunan 9 vitrindeki saatleri çalarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik görevlisi bunun üzerine polis ekiplerine verdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek çalışma başlattı.
Olay anı güvenlik kamerasında
Piyasa değeri yüksek olan saatleri çalan hırsızlar sokağa araç ile girdi. Hırsızlar, daha sonra güvenlik görevlisini silah ile tehdit etti. Daha sonra depo içine giren hırsızlar vitrindeki saatleri alarak olay yerinden kaçtı.
"10 dakikalık bir soygun yapıp içeriyi soymuşlar"
Daha sonra açıklamalarda bulunan şirket genel müdürü Ahmet İrfan Nalçacı, " Sabaha karşı 04.00 sıralarında 5,6 kişi anladığım kadarıyla gece bekçimizden iki, üç tanesi gece bekçimizi ara devriyesinde silah tutmuşlar. Diğerleri de ana kapıyı zorla kırarak mağazaya girip, 10 dakikalık bir soygun yapıp içeriyi soymuşlar. Daha tespit edemedik olay yeri inceleme görevini bitirdikten sonra sayım işlemine geçeceğiz. Şu anda bir tahmin yapamıyoruz. Fotoğrafları çekildi, kayıtları yapıldı, kamera kayıtlarına bakıldı. Toplam ben 9 vitrin saydım kırılıp, boşaltılan dediğim gibi tespitten sonra rakamlarda belli olacaktır" dedi.
Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Saatleri çalan hırsızlar her tarafta aranıyor.
(Davut Has/İHA)
10 dakikalık dükkan soygunu film sahnelerini aratmadı

Küçükçekmece, Güncel

Kaynak: İHA


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