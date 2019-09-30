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10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı

10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapsamında Erciş Belediyesinin yapmış olduğu programlar göz doldurdu.

30.09.2019 11:1110. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapsamında Erciş Belediyesinin yapmış olduğu programlar göz doldurdu.

Van Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen 10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılan Erciş Belediyesinin açtığı stant, tarihsel ve kültürel öğelerin öne çıkarılmasıyla fuara renk kattı. Erciş Belediyesinin standında fuarın son gününde erbane gösterisi yapıldı. Erbane çalgısını ilk defa görenlerin telefona sarıldığı fuarda, toplanan kalabalığa müzik ziyafeti yaşatıldı. Gelen misafirlere ise Erciş üzümü, ayran aşı ve tanıtım broşürleri dağıtıldı. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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