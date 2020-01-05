10 dolar gönderenle çıplak pozlarını paylaşıyor! Bu yöntemi neden uyguladığını öğrenenler şaştı kaldı

Avustralya'da etkisini sürdüren; ilk belirlemelere göre 24 insanın öldüğü, 1500'den fazla evin kullanılmaz hale geldiği, yüzlerce koala ve kangurunun hayatını kaybettiği yangınlarda mağdurlara bağış yapabilmek için, Amerikalı bir model değişik bir yöntem uyguluyor.

BAĞIŞ TOPLAMA YÖNTEMİ, GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Amerikalı model Kaylen Ward, Avustralya'da birçok noktada meydana gelen ve bir türlü söndürülemeyen orman yangınlarına yardım eden bir organizasyon için yardım toplamaya karar verdi. Amerikalı modelin yardım toplamak için kullandığı yöntem ise görenleri şaşkına çevirdi.

10 DOLAR GÖNDERENE ÇIPLAK FOTOĞRAF

Bağış toplamaya önce Instagram hesabından başlayan Amerikalı model, Avustralya'daki yangınlara yardım için banka hesabına 10 dolar gönderene çıplak fotoğrafını göndereceği duyurdu.

DAKİKALAR İÇİNDE 20 BİN MESAJ ALDI

Amerikalı güzel modelin paylaştığı duyurunun ardından mesaj kutusu adeta akına uğradı. İlk etapta bir kaç bin mesaj geleceğini tahmin eden modelin mesaj kutusuna dakikalar içinde 20 bini aşkın mesaj geldi. Amerikalı model mesajları cevapladığını, hala cevaplamaya devam ettiğini belirtti.

ŞİKAYET ÜZERİNE INSTAGRAM HESABI KAPATILDI

Modelin bu bağış yöntemi çoğunluğun beğenisini kazanırken, yöntemi beğenmeyen kişiler ise instagrama şikayette bulundu. İnstagram şikayetler üzerine genç modelin hesabını geçici olarak kapattı.

INSTAGRAM KAPANINCA TWITTER'DAN DEVAM ETTİ

Genç ve güzel modelin şikayet üzerine Instagram hesabı kapatılınca, çareyi aynı kampanyaya aynı yöntemle Twitter'dan devam etmekte buldu. Modelin Instagram'dan başlattığı kampanya, Twitter'da da ilgi odağı oldu.

ESKİDEN DE ÇIPLAK POZ GÖNDERİP PARA KAZANIYORDU

Konuyla ilgili açıklama yapan Amerikalı model Kaylen Ward, daha önce de para karşılığı çıplak pozlarını gönderdiğini, bu yöntemin bağış toplamak için de işe yarayabileceğini düşünerek bu işe giriştiğini söyleyerek şunları aktardı:

"BİR KAÇ BİN DOLAR TOPLAYABİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜŞTÜM"

"Geçmişte de kendi şahsıma para kazanmak için çıplak özçekimlerimi paylaşıyordum. Avustralya'daki büyük yangınlar için bağış toplarken bu yöntemi kullanabileceğim aklıma geldi. Bu işe girişirken, ilk etapta bir kaç bin dolar toplarım diye düşünmüştüm. Fakat dakikalar içinde 20 biniş aşkın mesaj aldım ve 100 bin dolardan fazla bağış toplandı.

"NEREDEYSE TÜM GÜNÜMÜ MESAJLARA AYIRIYORUM"

Şu anda neredeyse tüm günümü mesajları cevaplamak için ayırıyorum. Büyük bir mesai harcıyorum bu işe. Topladığımız bağış paralarının miktarı giderek artıyor. Ben bağışçılara teşekkürlerimi iletiyorum."