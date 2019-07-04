04.07.2019 10:44
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10 dönümlük arpa tarlası, yangında kül oldu

10 dönümlük arpa tarlası, yangında kül oldu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Aykırıkçı köyünde biçim esnasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 10 dönümlük alanda bulunan arpalar yanarak kül oldu.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Aykırıkçı köyünde biçim esnasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 10 dönümlük alanda bulunan arpalar yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre Cemil Aslan isimli vatandaşa ait arpa tarlasında biçim esnasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın cıktı. Yangına Altıntaş İtfaiye ek,pleri çok kısa sürede müdahale etmesine rağmen sıcak havanın etkisiyle yaklaşık 10 dönümlük alanda bulunan hasatlık haldeki arpalar yanarak kül oldu. Altıntaş itfaiyesinin yoğun çalışmaları sonucu yangın diğer tarlalara sıçramadan 4 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Söndürme çalışmalarını Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu bizzat yönetti.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Altıntaş, Kütahya, 3. Sayfa

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