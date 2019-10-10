10 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, yayın akışı bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Kısa Özet
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Dünden Bugüne
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
11:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
16:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
17:00 Türkiye'de Haftanın Golleri
17:00 Futbolun Şehirleri
17:30 Taraftar
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
20:45 Süper Lig Kısa Özet
22:00 Taraftar
22:30 Süper Lig Maç Özetleri
23:00 Taraftar
23:00 Haftanın Öyküleri
23:30 Dünden Bugüne
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller