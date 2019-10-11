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10 Ekim 2019 Haberleri

10 Ekim 2019 Manşet Haberleri.

11.10.2019 00:2210 Ekim 2019 Haberleri

Marmara Denizi, Radamel Falcao, Şenol Güneş, Yunanistan, Genel

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01:07 Türsab Başkanı Bağlıkaya Dalaman, Göcek ve Fethiye Seyahat Acenteleriyle bir araya geldi
00:52 - Gece uçak ve topçu bataryaların vurduğu Zormağar'da sessizlik hakim
00:45 Ağrı'da yürekleri ısıtan görüntüler...Albay öğrencilere sarılıp şarkı söyledi
00:34 Minik öğrencilerden orduya Fetih sureli destek
00:22 10 Ekim 2019 Haberleri
00:20 Ordu'da Mehmetçiğe destek konvoyu
00:19 Kobanili aileden Barış Pınarı Harekatına destek
11.10.2019 01:31:11