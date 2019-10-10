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10 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

10 Ekim 2019 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediyor. Star kanalında bugün neler var?

10.10.2019 14:3210 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, yayın akışı bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Benim Tatlı Yalanım

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

04:00 Ufak Tefek Cinayetler

05:30 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 En Güzel Bölüm

11:00 Çocuk

13:30 Gerçeğin Peşinde

17:00 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 İlk Kurşun

22:15 İlk Kurşun


Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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