10 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, yayın akışı bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Benim Tatlı Yalanım
03:00 Sevdim Seni Bir Kere
04:00 Ufak Tefek Cinayetler
05:30 Kiralık Aşk
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 En Güzel Bölüm
11:00 Çocuk
13:30 Gerçeğin Peşinde
17:00 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 İlk Kurşun
22:15 İlk Kurşun