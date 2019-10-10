10 ekim perşembe dha spor gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
17.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. (Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
18.00 Ay-yıldızlılar, Arnavutluk karşılaşmasının son provasını yapacak.
ARNAVUTLUK
19.00 Teknik direktör Edoardo Reja ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Ülker Stadyumu)
19.30 Arnavutluk, Türkiye maçı öncesinde son çalışmasını yapacak.
BEŞİKTAŞ
Başkan adayları Divan'a başvuru yapıp, ön listelerini sunacaklar
18.00 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.
GALATASARAY
Sarı kırmızılı takımda Sivasspor maçı hazırlıkları sürecek
TRABZONSPOR
Bordo-mavili takım günü izinli geçirecek.
BASKETBOL
THY Avrupa Ligi
20.00 Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko
EURO 2020
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7. hafta maçları başlıyor
19.00 Belarus-Estonya (C Grubu)
21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda (C Grubu)
21.45 Hırvatistan-Macaristan (E Grubu)
21.45 Slovakya-Galler (E Grubu)
21.45 Avusturya-İsrail (G Grubu)
21.45 Letonya-Polonya (G Grubu)
21.45 Kuzey Makedonya-Slovenya (G Grubu)
17.00 Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi (I Grubu)
21.45 Rusya-İskoçya (I Grubu)
21.45 Belçika-San Marino (I Grubu)