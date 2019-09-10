10 eylül salı dha spor gündemi

Naz Aydemir Akyol, hem annelik yaptı, hem de 'milli forma' için savaştı!

"Annelerin evde oturmasına, çalışmamasına gerek yok. Kadınlar güçlü. İsteyen kadınlar, her şeyi yapabilirler"

"2003'te ablalarını izleyerek büyüyen nesil şimdi 2019'da Avrupa ikincisi oldu"

"Buruk bir sevinç yaşıyoruz"

Meliha İsmailoğlu: Tarihin en uzun Avrupa Şampiyonası'ydı

"Çocuklar, hayalinizin peşinden gidin"

"Giovanni Guidetti ile çalışmak bir onurdur"

Rıza Kayaalp: Hedefim ilk önce altın madalya, sonra olimpiyatlar

"3 ay sıkı çalıştım"

"Benim son şansım"

"Hedef şampiyonluk olmalı"

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin: Türkiye, tekvandoda geleceğe emin adımlarla ilerliyor

"Güçlü ve istikrarlı bir takımız, hedefimiz büyük"

"Olimpiyatlarda ilk gün yarışmanın psikolojik hazırlığını yapıyoruz"

"210 ülke arasında en başarılı takımlardanız"

"Minikleri spora yönlendirmek önemli"

2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

H GRUBU

21.45 Moldova - Türkiye

21.45 Fransa - Andorra

21.45 Arnavutluk - İzlanda

GALATASARAY

11.00 Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek. Falcao'nun basına açık ilk antrenmanı DHA olarak CANLI yayınlanacak!

FENERBAHÇE

Sarı lacivertlilerde Alanyaspor maçı hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 Gazişehir maçının hazırlıkları sürecek.

TENİS

11.00 İstanbul Challenger TED Open organizasyonu öncesi Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, Turnuva Direktörü Melis Yafe ve milli tenisçi Marsel İlhan katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

İkinci Tur

13.00 Kars 36 Spor - Pazarspor

15.00 Yeni Orduspor - Fatsa Belediyespor

15.00 Kemerspor 2003 - Karaman Belediyespor

15.30 1877 Alemdağspor - Çatalcaspor

18.30 Kocaelispor - Gölcükspor

19.00 İçel İdmanyurdu - Serik Belediyespor