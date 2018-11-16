10 Fetö Şüphelisi Adliyede

ANTALYA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
Anayasal Düzene Karşı işlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Antalya merkezli 5 ilde 9 adrese operasyon yapıldı. Baskında, silahlı terör örgütünün haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 3 kişi, terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen edilen 7 kişi gözaltına aldı.
Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. 10 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığı,Antalya