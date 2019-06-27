10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü: Ehliyetim olmadığı için kaçtım (2)

KİRALIK MİNİBÜS, AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞINDA KULLANILMIŞ

Edirne 'nin Meriç ilçesinde, 10 göçmenin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı 80 HH 267 plakalı minibüsün, kiralık olduğu ortaya çıktı. Minibüsün, yaklaşık 2 ay önce Osmaniye 'de akaryakıt kaçakçılığında kullanıldığı belirlendi. Edirne'de dün meydana gelen kazanın ardından E.A. ile A.Ö., Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü 'ne giderek, minibüsün kendilerine ait olduğunu söyledi. E.A. ile A.Ö., araçlarını mayıs ayında 2 haftalığına araç kiralama şirketine kiraladıklarını; ancak sürenin dolmasına rağmen şirketin araçları kendilerine teslim etmediğini ve bir kez hesaplarına 1000 TL yatırıldığını söyledi. E.A. ile A.Ö., araçlarını kiralayan şirket hakkında emniyette şikayette bulundu.

SÜRÜCÜ, CEP TELEFONU HIRSIZLIĞINA KARIŞMIŞ

Minibüsü kullanan ve 10 kişinin ölümüne neden olan sürücü Tayfun Özdemir 'in ise daha önce 2 kez cep telefonu hırsızlığı nedeniyle gözaltına alındığı ve hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

KAPAN ATILMASINA RAĞMEN 700 METRE KAÇMIŞ

Meriç ilçesindeki kazaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Minibüsü Kavaklı köyünde fark eden jandarma ekiplerinin, 'dur' ihtarında bulunduğu, sürücünün ise ikaza uymayıp, ilçe merkezine doğru kaçtığı belirtildi. Bunun üzerine jandarma ekiplerinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü bilgilendirdiği, ilçede gerekli tedbirlerin alındığı, polislerin minibüs sürücüsüne tüm ikazları yaparak, durmasını istediği öğrenildi. Yine ikazlara uymayıp,

kaçan minibüs sürücüsünü durdurabilmek için bu kez yola kapan atılarak, aracın lastiklerinin patlatıldığı belirtildi. Lastiklerin patlamasına rağmen 700 metre kaçan sürücünün, direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüsle nalbur dükkanının beton duvarına çarptığı öğrenildi.

GÖÇMENLER PAKİSTANLI

Kazada yaşamını yitiren 10 kişinin de Pakistanlı olduğu öğrenildi. Uyrukları belirlenenlerin kimliklerinin tespit çalışmaları ise sürdürülüyor.

Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY- Müslim SARIYAR/EDİRNE,