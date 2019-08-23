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10 gün önce cezaevinden tahliye olan karısına kurşun yağdırdı

10 gün önce cezaevinden tahliye olan karısına kurşun yağdırdıBursa'da, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Esengül T. (45), evde tartıştığı eşi Serdar T., tarafından tabanca ile vuruldu.

23.08.2019 23:05
10 gün önce cezaevinden tahliye olan karısına kurşun yağdırdı
10 gün önce cezaevinden tahliye olan karısına kurşun yağdırdı
Bursa'da, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Esengül T. (45), evde tartıştığı eşi Serdar T., tarafından tabanca ile vuruldu. Esengül T., ayaklarına isabet eden 2 mermi ile yaralanırken, polis kaçan eşinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay Hacıseyfettin Mahallesi Topraklı Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye olduğu öğrenilen Esengül T. ile eşi Serdar T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Evde kimsenin olmadığı bir sırada maydana gelen tartışma sırasında iddiaya göre belinden tabancasını çıkaran Serdar T., eşine kurşun yağdırdı. Esengül T. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Serdar T. ise olay yerinden kaçtı.
Silahla sesleri üzerine apartmanda oturanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yarine gelen sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Esengül T., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve ayaklarına iki merminin isabet ettiği belirlenen Esengül T.'nin hayati tehlike sinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, olay yerinden kaçan Serdar T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
10 gün önce cezaevinden tahliye olan karısına kurşun yağdırdı

Esengül, Bursa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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