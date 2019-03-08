08 Mart 2019, 15:22
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10 Gün Önce Doğum Yapan Sosyal Medya Fenomeni Eylül Öztürk Kilolarından Kurtuldu

10 gün önce doğum yapan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, bütün kilolarından kurtuldu. Öztürk'ün son haline takipçilerinden tebrik mesajı yağdı.

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, 25 Şubat'ta ilk bebeği Ozan'ı kucağına aldı. Yurt dışında doğum yapan Öztürk, kısa sürede tüm kilolarında kurtuldu.

Özel hayatını sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Eylül Öztürk, son fotoğraflarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bahçıvan giyerek fotoğraf çekimi yapan Eylül Öztürk'ün düz karnı ise takipçilerinden alkış topladı.

Selin Ciğerci Kilolarından Kurtuldu">

TÜM KİLOLARINDAN KURTULDU

Gelen mesajlar üzerine açıklama yapan Eylül Öztürk, kullandığı özel bir korse sayesinde tüm kilolarından kısa sürede kurtulduğunu söyledi.

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Eylül Öztürk'ün yeni hali

"ÖLDÜM ÖLDÜM DİRİLDİM"

İlk bebeğini kucağına aldıktan sonra açıklama yapan Öztürk, "Sevgili arkadaşlar çok yorucu bir 28 saat geçirdim. Mahvoldum, öldüm öldüm dirildim ama bebeğimiz gayet sağlıklı. Ben gayet sağlıklıyım. Arada Kenan baygınlık geçiriyor gibi olsa da o da sağlıklı. Arayan, mesaj atan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok tatlısınız, en kısa zamanda sizlerle olacağım. Bebeği görmeniz lazım, çok tatlı. Bu süreçte en büyük destekçim eşim oldu" ifadelerini kullandı.

Eylül Öztürk, 2017 yılında Kenan Barış Özkan ile dünyaevine girmişti.

Eylül Öztürk, Magazin


YORUMLAR (6)
ASLI: ADAM BAYA BAYA YAKIŞIKLI KARİZMA FIRLAMIŞ UZAYA CIKMIŞ.
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ERİC AMCA: Bu bayanı, haber ve ünlü yapmak için hangi AJANS'dan nekadar aldınız ?
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FATİH44: Nerde bi eşşek var fenomen zaten. Bunları fenomen yapanlarda ayrı eşşek
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ERİC AMCA: Bu kim ya? İlk defa ismini duyuyorum
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HABERE BAK: Ozan mı Alex olmasın o
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