Antalya'da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Sinan Karaçam (33), cami tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Karakuyu Camii'nde, yatsı namazını kılanlar, tuvalete gittiklerinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede ceset üzerinde belediye çalışanı kimliği buldu. Kimlikten cesedin Sinan Karaçam'a ait olduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU MADDE VE ENJEKTÖR BULUNDU

Sinan Karaçam'ın cansız bedeninin yanında uyuşturucu madde ve enjektör bulundu. Yapılan kontrollerin ardından Sinan Karaçam'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

10 GÜN ÖNCE HASTANEYE KALDIRILMIŞ

Sinan Karaçam'ın, 10 gün önce yüksek dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, ailesinin de uyuşturucu tedavisi görmesi için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.