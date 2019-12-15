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10 gün önce satın aldığı motosiklet sonu oldu

TEM Otoyolu'nda motosikletinin bariyerlere çarpması sonucunda kaza yapan genç hayatını kaybetti.

15.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:26
TEM Otoyolu'nda motosikletinin bariyerlere çarpması sonucunda kaza yapan genç hayatını kaybetti. Süratinin fazla olduğu öğrenilen genç önce bariyerlere çarptı, ardında yol ortasına savruldu. Vücudu parçalanan gencin, motosikletini 10 gün önce satın olduğu öğrenildi.
Kaza 04.30 sıralarında ilçesi TEM Otoyolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikleti ile Edirne istikametine süratle giden Afganistan uyruklu 18 yaşındaki Mir Shahzed Rabi isimli genç hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından yol ortasına düşen genç hayatını kaybetti. Gencin vücudunun parçalara ayrıldığı öğrenildi.
Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine verdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek hayatını kaybeden genci cansız bedenini cenaze ile hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde ise trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Polis ekipleri, kazanın çıkış sebebini araştırmak için çalışma başlattı.
(Davut Has/İHA)
10 gün önce satın aldığı motosiklet sonu oldu

TEM Otoyolu, Bağcılar, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA


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