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10 gün önce silahla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Adana'da 15 Mart'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Cüneyt Aksüt, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

25.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:52
10 gün önce silahla ağır yaralanan kişi hastanede öldü
Adana 'da 15 Mart'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Cüneyt Aksüt, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.
Çukurova ilçesindeki Adnan Kahveci Bulvarı'nda park halindeki aracının içinde bulunduğu sırada kamyonla gelen zanlıların silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Cüneyt Aksüt, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde 10 gün sonra yaşamını yitirdi.
Olay sonrası polis ekiplerince yakalanan 4 zanlı tutuklanmıştı. Zanlılarla birlikte 2 kalaşnikof ile bu tüfeklere ait 4 şarjör ve 113 fişek ile ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Çukurova, Seyhan, Adana, Güncel

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