10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Ankara'da üç ilçeden son 10 günde toplam beş otomobil çalan beş kişi, yapılan 'Otostop' operasyonuyla yakalandı. Yakalanan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinden son 10 günde park halindeyken çalınan beş otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Araçların çalındığı bölgelerde geniş çaplı inceleme başlatan ekipler çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek, otomobilleri çalan şahısları tespit etti.

KOLUNDAKİ DÖVME YAKALATTI

Ayrıca, polis tarafından güvenlik kameralarında yapılan detaylı inceleme sonucunda, şahıslardan birinin akaryakıt istasyonunda arabanın camından uzattığı kolunda bulunan dövme dikkat çekti. Dövme detayından yola çıkan polis ekipleri, şahsı tespit etti.

Polis, düzenlediği "Otostop" operasyonu ile araçları çaldığı tespit edilen E.K., M.A., M.E., H.İ.Ş. ve G.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan beş şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hırsızların, otomobillere ait akü, teyp, ses sistemi, jant, lastik gibi parçaları sökerek başka kişilere sattıkları belirlendi.

Polis ekipleri, çalışmanın ardından bulunan otomobilleri ve otomobillerden sökülen parçaları, sahiplerine teslim etti.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)