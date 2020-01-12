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10 günde 600 koyunu ölen besici Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Elâzığ'da çiçek hastalığıyla 10 günde toplam 600 koyununu kaybeden besici Hüseyin Çakar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mdan, Tarım ve Orman Bakanı'mdan yardım istiyorum. 50 yıldır hayvancılık yapıyorum. Ben böyle bir vakayla karşılaşmadım" dedi.

12.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:5910 günde 600 koyunu ölen besici Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Elazığ'ın merkeze bağlı Tohumlu köyünde besicilik yapan Hüseyin Çakar'ın küçükbaşları, çiçek hastalığı nedeniyle telef oldu. 10 günde 900 küçükbaşından 600'ünü kaybeden Çakar, yardım beklediğini söyledi. Hayvanlarının çiçek hastalığından telef olduğunun tespit edildiğini ifade eden Hüseyin Çakar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 9 Ocak günü köyün, 21 gün süreyle karantinaya alındığını söyledi.

"BEN BÖYLE BİR VAKAYLA KARŞILAŞMADIM"

Hastalığın 10 günde kendisini gösterdiğini belirten Çakar, "İlk etapta 1- 2 koyun öldü. Bin sürüde 1-2 hayvanın ölmesi normaldir. Belki doğal hastalıklardan öldü diye düşündük. Ama zamanla bu sayı 30'a yükseldi. Hayvanlarımızda genelde gece saatlerinde ölümler meydana geliyor. Bir gece de 120 tane hayvan öldü. 900 hayvanımdan 600'ü telef oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mdan, Tarım ve Orman Bakanı'mdan yardım istiyorum. 50 yıldır hayvancılık yapıyorum. Ben böyle bir vakayla karşılaşmadım. Bu bir faciadır" dedi.

GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Hüseyin Çakar'ın ablası Filiz Çakar ise telef olan hayvanlar için ağıtlar yakarak gözyaşı döktü.


Hüseyin Çakar, 3. Sayfa

3. Sayfa

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