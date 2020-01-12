Haberler » Güncel » 10 günde 600 koyununu kaybeden besici yardım bekliyor - Haber

10 günde 600 koyununu kaybeden besici yardım bekliyor

ELAZIĞ'da çiçek hastalığıyla 10 günde toplam 600 koyununu kaybeden besici Hüseyin Çakar, yardım istedi.

12.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:2410 günde 600 koyununu kaybeden besici yardım bekliyor

ELAZIĞ'da çiçek hastalığıyla 10 günde toplam 600 koyununu kaybeden besici Hüseyin Çakar, yardım istedi.

Merkeze bağlı Tohumlu köyünde besicilik yapan Hüseyin Çakar'ın küçükbaşları, çiçek hastalığı nedeniyle telef oldu. 10 günde 900 küçükbaşından 600'ünü kaybeden Çakar, yardım beklediğini söyledi. Hayvanlarının çiçek hastalığından telef olduğunun tespit edildiğini ifade eden Hüseyin Çakar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 9 Ocak günü köyün, 21 gün süreyle karantinaya alındığını söyledi.

Hastalığın 10 günde kendisini gösterdiğini belirten Çakar, "İlk etapta 1- 2 koyun öldü. Bin sürüde 1-2 hayvanın ölmesi normaldir. Belki doğal hastalıklardan öldü diye düşündük. Ama zamanla bu sayı 30'a yükseldi. Hayvanlarımızda genelde gece saatlerinde ölümler meydana geliyor. Bir gece de 120 tane hayvan öldü. 900 hayvanımdan 600'ü telef oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mdan, Tarım ve Orman Bakanı'mdan yardım istiyorum. 50 yıldır hayvancılık yapıyorum. Ben böyle bir vakayla karşılaşmadım. Bu bir faciadır" dedi.

Hüseyin Çakar'ın ablası Filiz Çakar ise telef olan hayvanlar için ağıtlar yakarak gözyaşı döktü



Hüseyin Çakar, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40  Tenceresi 10 yıldır kediler için kaynıyor - Haber
11:40  İstanbul-'felç olur' denilen moritanyalı küçük kız, türkiye'de yürüdü - Haber
11:37  "Yaşamaz" denilen Ömer bebek, yaşam savaşını kazandı - Haber
11:33  "Ankaray" anketi sonuçlandı - Haber
11:32  Ukrayna ölenlerin yakınlarına 50 bin lira ödeyecek - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
09:39  Jeoloji Uzmanı Haluk Eyidoğan: Bu deprem, 26 Eylül'ün artçı depremi - Haber
09:32  İşkence edilerek öldürülen gencin son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
08:49  Demirtaş'ın eşi, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu beraber tiyatro izlediler - Haber
12.01.2020 11:42:29