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10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi, kurtarıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, boynuna takılan kavanoz parçasıyla 10 gündür gezen ve yakalanamayan kediyi itfaiye kurtardı.

01.08.2019 00:05 10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi, kurtarıldı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, boynuna takılan kavanoz parçasıyla 10 gündür gezen ve yakalanamayan kediyi itfaiye kurtardı.
Şahin Tepesi mevkiinde 10 gün önce vatandaşlar tarafından boynuna takılan cam kavanoz parçasıyla görülen kedi, kendisine yardım etmek isteyen itfaiye erlerinden kaçmış, bir türlü yakalanamadı. Kediyi sokakta besleyen ve KPSS nedeniyle şehir dışında bulunan Hatice Yetiş'in dönmesiyle kedi yakalandı. Mama vermek için çağırdığı kediyi önce sevip, sakinleştiren Hatice Yetiş, üzerine sepet kapatarak hayvanı yakaladı. Yetiş'in durumu bildirmesi üzerine genç kızın evine itfaiye ekibi sevk edildi. Eldivenle kediyi tutan itfaiye erleri, boynuna takılan cam kavanoz parçasını çekiçle kırarak, hayvanı 10 günlük çilesinden kurtardı. Boynunda herhangi bir yaralanma olmayan kedi, daha sonra mahalle sakinlerinin alkışları arasında sokağa salındı. Fare ismini verdiği kediyi ve sokaktaki diğer kedileri beslediğini belirten Hatice Yetiş, sınav için şehir dışında olduğunu, kedinin bu halde olduğunu öğrendiğinde üzüldüğünü ama gelemediğini söyledi. Kedinin durumunu ilk sosyal medya hesabından duyurarak kedinin kurtarılması için öncülük yapan İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara ise vatandaşların çöpe cam kavanoz atmamalarını istedi. Çöpe atılan bir kavanoz nedeniyle yaşanılan duruma dikkat çeken Kara, vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.



İskenderun, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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