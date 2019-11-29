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10 gündür kayıp olan şahsın ailesi öldürülmesinden şüpheleniyor

Giresun'da 10 gündür kendisinden haber alınmayan yaşlı adamın ailesi öldürülmesinden şüpheleniyor.

29.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:0510 gündür kayıp olan şahsın ailesi öldürülmesinden şüpheleniyor
'da 10 gündür kendisinden alınmayan yaşlı adamın ailesi öldürülmesinden şüpheleniyor.

Olay, Giresun'un ilçesine bağlı Köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Tepeköy Köyündeki evinde yalnız kalan Ömer Menteşe, (59), cep telefonu ve kişisel eşyalarını bırakarak 19 Kasım'da evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı.

Ömer Menteşe'nin kardeşi Yusuf Menteşe'nin iddiasına göre ise ağabeyi öldürüldü. 10 gündür jandarma ve köylüler olarak ağabeyini aradıklarını ifade eden Yusuf Menteşe, yaptığı açıklamada, "Ağabeyim Ömer Menteşe'den haber almak için eve gittiğimizde evin kapısını açık, lambaları yanık bulduk. Ağabeyimin hiç kimse ile husumeti olmayan biridir. 10 gündür Jandarma ve tüm köylüler hep birlikte arıyoruz ama maalesef bulamadık. Ağabeyim Ömer Menteşe'nin hayatından endişe ediyoruz ve bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi. - GİRESUN

Giresun, Tepeköy, Görele, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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