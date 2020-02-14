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10 gündür kayıptı: Acı haberi geldi

Turgutlu'da 5 Şubat günü 'araziye gidiyorum' diyerek evinden çıkan ve kendisinden 10 gündür haber alınamayan Recep Üzülmez'in cansız bedeni dere yatağında bulundu.

14.02.2020 21:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:0510 gündür kayıptı: Acı haberi geldi
'da 5 Şubat günü 'araziye gidiyorum' diyerek evinden çıkan ve kendisinden 10 gündür alınamayan Recep Üzülmez'in cansız bedeni dere yatağında bulundu. Arama kurtarma çalışmalarının noktalanmasından sonra ailesi ve yakınları bölgeyi yeniden ararken, Üzülmez'in cesedini buldular.
'nın Turgutlu ilçesinde 10 gündür kayıp olan kişinin cesedine ulaşıldı. Mahallesi'nde 10 gün önce kaybolan Recep Üzülmez'i aramak için cuma günü öğleden sonra mahalle sakinleri arama çalışması başlattı. Demirlik mevkisi Gerdeme Deresi civarından yapılan aramalarda Üzülmez'in cesedi bulundu.
Jandarma ekiplerinin çalışması sonrasından Üzülmez'in cesedi, bulunduğu yerden traktör ile çıkartılarak Sivrice Mahallesi'ne getirilerek otopsi için Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mahalle muhtarı Ramazan Yavuz, "Cuma namazından sonra belki iyi bakılmayan yerler vardır diyerek dere yataklarına bakmak için ailesi ve mahalleden birkaç kişiyle aramaya çıktık. Aramaya katılan arkadaşlarımız tarafından bulundu. Jandarmaya bilgi verdik. Sağlık nedeniyle mi vefat etti, yoksa düşerek mi öldü bilmiyoruz. Bizim gördüğümüz kadarıyla kayadan aşağıya düşerek ölmüş olabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.
Olayla ilgili olarak Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını sürdürüyor.
(İlker Uyar/İHA)

Turgutlu, Sivrice, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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