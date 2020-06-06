10 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar

10 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılarMERSİN'in Tarsus ilçesinde, cami avlusunun ayakkabılığında terk edilmiş 10 günlük erkek bebek bulundu.

06.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:34
10 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cami avlusunun ayakkabılığında terk edilmiş 10 günlük erkek bebek bulundu. Hastaneye götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'ndeki Toprak Camii'nde meydana geldi. Avludan bebek ağlama sesi duyan cami görevlisi, sesin kaynağını bulmak için çevreyi araştırmaya başladı. Sesin geldiği yöne doğru giden görevli, avludaki ayakkabılığa bırakılmış bebeği gördü. Cami görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği alarak, çevrede araştırma yaptı. Polis, bebeği gelen sağlık ekibine teslim edildi. 10 günlük olduğu ve hastanede doğduğu tespit edilen erkek bebek, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kim ya da kimler tarafından bırakıldığının bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. 10 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Tarsus, Güncel, Haber

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