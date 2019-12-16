10. IICEC KONFERANSI, Enerji Dünyasını Buluşturuyor

Kurulduğu 2010 yılından itibaren enerji ve iklim alanlarında yer alan en üst düzey paydaşları bir araya getiren kamu-sanayi-üniversite bağlamında seçkin bir platform sağlayarak fikir alışverişini ve gelişimini teşvik eden Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), enerji dünyasının liderlerini, bu yıl 10'uncusu düzenlenen IICEC Enerji Konferansı'nda buluşturacak. Dünya Enerji Görünümü 2019 Raporu'nun (World Energy Outlook 2019) Türkiye Lansmanı'nın gerçekleşeceği konferans 20 Aralık Cuma günü Conrad Hotel İstanbul'da gerçekleşecek.

Dünya Enerji Görünümü 2019 Raporu'nun (World Energy Outlook 2019) sunumunun IEA Başkanı Dr. Fatih Birol tarafından gerçekleştirileceği 10. IICEC Enerji Konferansı'na, üst düzey kamu temsilcileri, ulusal ve uluslararası enerji sektörünün küresel lider kuruluşlarının yöneticileri ile önde gelen üniversitelerin, politika merkezlerinin ve düşünce kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

10. IICEC Enerji Konferansı kapsamında yapılacak "Türkiye Enerji Sektörü Liderleri" başlıklı panelde ise sektörün önde gelen isimleri, enerjinin geleceğini değerlendirerek, yeni çözümleri tartışacak. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol'un moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler panelist olarak yer alacak.

Küresel enerjinin 'Buluşma Noktası' ve enerji politikalarına yön veren "Kutup Yıldızı" olarak tanımlanan Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), enerji ve iklim alanında analitik, objektif ve gelecek odaklı araştırmalar üreterek, bölge ve dünya için sürdürülebilir bir geleceğe yönelik çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Hükümetler, endüstri paydaşları, uluslararası organizasyonlar, diğer üniversiteler, düşünce ve araştırma kuruluşları ile etkileşim içinde faaliyetlerini yürüten IICEC; karar alıcıları, endüstri temsilcilerini ve akademisyenleri enerjide fırsatlar ve iyileşme alanları konusunda bilgilendirmeyi ve nesnel analizler sunmayı amaçlamaktadır.