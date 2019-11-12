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10 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf gözaltında

MARDİN merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 12 muvazzaf gözaltına alındı.

12.11.2019 13:37 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:3710 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf gözaltında

MARDİN merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 12 muvazzaf gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'kripto' üyelerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, örgütün 'mahrem imam'ları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 12 muvazzafın yakalanması için operasyon düzenledi. Mardin merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sakarya, Bingöl, Kilis, Şırnak ve Kahramanmaraş'taki eş zamanlı operasyonlarda 12 asker gözaltına alındı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

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