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10 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

14.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:0310 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 4'ü muvazzaf 27 astsubay ile 4 sivil mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi.  Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için aramalar sürüyor.

ANKARA,



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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