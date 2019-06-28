28.06.2019 12:13
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10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 9'u muvazzaf 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ( TSK ) yapılanmasına yönelik soruşturmada 9'u muvazzaf 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturması devam ediyor.
Bu kapsamda 9'u muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerice Kocaeli, İstanbul , Ankara , İzmir , Kırklareli , Konya , Balıkesir , Hatay , Sakarya ve Elazığ 'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 9'unun muvazzaf, 1'inin ihraç edilmiş ve 3'ünün de emekli asker olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
TSK , Kocaeli , Güncel

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