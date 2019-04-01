10 ilde seçim sonuçlarına itiraz

<a class='keyword' href='/manisa/' title='Manisa'>Manisa</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kirklareli/' title='Kırklareli'>Kırklareli</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kirikkale/' title='Kırıkkale'>Kırıkkale</a>, <a class='keyword' href='/kirsehir/' title='Kırşehir'>Kırşehir</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/osmaniye/' title='Osmaniye'>Osmaniye</a>, Sivas, Rize, <a class='keyword' href='/artvin/' title='Artvin'>Artvin</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/gumushane/' title='Gümüşhane'>Gümüşhane</a> ve <a class='keyword' href='/giresun/' title='Giresun'>Giresun</a>'da bazı sandık sonuçlarına itirazda bulunuldu.