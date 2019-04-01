01 Nisan 2019, 19:51
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10 ilde seçim sonuçlarına itiraz

10 ilde seçim sonuçlarına itiraz

Manisa, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Osmaniye, Sivas, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun'da bazı sandık sonuçlarına itirazda bulunuldu.

Manisa, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Osmaniye, Sivas, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun'da bazı sandık sonuçlarına itirazda bulunuldu. Kırıkkale, Kırklareli, Manisa, Giresun, Ekonomi
Kaynak: Dunya.com