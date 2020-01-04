Haberler » Güncel » 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı - Haber

10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

DİYARBAKIR merkezli 10 ilde örgütlü şekilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alınan 121 kişiden 80'i yakalandı, 41'i aranıyor.

04.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:50 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

DİYARBAKIR merkezli 10 ilde örgütlü şekilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alınan 121 kişiden 80'i yakalandı, 41'i aranıyor. 

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Muğla ve Amasya'da haklarında gözaltı kararı çıkarılan 121 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda aralarında örgüt lideri M.E. ve yardımcısı H.E'nin de bulunduğu 80 şüpheli yakalanırken, 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. 

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada yasa dışı bahisten elde edilen 47 bin 210 lira, 11 bin 850 dolar, yası dışı bahis oynatılmasında kullanılan çok sayıda bilgisayar, çok sayıda çek ile senet, 3 ruhsatsız pompalı tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. 

 



Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:08   Tatilciler hafta sonu Uludağ'a akın etti, pistler doldu - Haber
14:08   Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavları sonuçları açıklandı - Haber
14:07   Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili yurt dışında da ilgi gördü - Haber
14:05   Bolu, "İnme 112 Mobil Uygulama"da pilot il oldu - Haber
14:05   Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 124'ncü gününde - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
4.01.2020 14:13:20