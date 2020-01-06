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10 ildeki örgütlü yasa dışı bahis operasyonu

Diyarbakır merkezli 10 ilde örgütlü yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 80 şüpheliden 32'si tutuklandı.

06.01.2020 23:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:52 10 ildeki örgütlü yasa dışı bahis operasyonu
merkezli 10 ilde örgütlü yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 80 şüpheliden 32'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Muğla ve Amasya'da gözaltına alınan 80 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 44'ü emniyetten serbest bırakıldı, 36'sı ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen 36 zanlıdan, aralarında örgüt elebaşı M.E. ve yardımcısı H.E'nin de bulunduğu 32'si tutuklanırken, 4'ü salıverildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 41 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, futbol ve diğer müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun suçu ile ilgili olarak yasa dışı bahis suçu neticesinde ortaya çıkan organize suç örgütünün yapılanmasını ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 80 kişi gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

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