05 Aralık 2018 Çarşamba 15:24



05 Aralık 2018 Çarşamba 15:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi iş birliğinde düzenlenen "10. İstanbul Edebiyat Festivali", 10 Aralık'ta başlayacak."Yazmak ve Yaşamak" teması altında çok sayıda panel, söyleşi, şiir ve müzik dinletisinin yapılacağı festival, Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleşecek.Yazar Sevinç Çokum'un "Onur Konuğu" olarak yer alacağı festivalin, TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı tarafından yönetilecek ilk oturumunda, TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan, yazar Beşir Ayvazoğlu, şair, yazar Ali Ural ve yazar Mustafa Özel konuşmacı olarak yer alacak.Festivalde Beşir Ayvazoğlu, Bahaettin Karakoç, İsmet Özel ve Kamil Eşfak Berki özel oturumlarının yanı sıra, onur konuğu Sevinç Çokum için de iki oturumlu özel bir program gerçekleştirilecek. "Kültüre Adanmış Bir Ömür: D. Mehmet Doğan" belgeselinin galası da festival kapsamında yapılacak."40 kadar oturum gerçekleşecek"TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İstanbul Edebiyat Festivali'nin şehre çok yakışan bir etkinlik olduğunu belirtti.Festivalin İstanbul'un güzelliğini taşıyan bir organizasyon olduğunu vurgulayan Bıyıklı, şunları kaydetti:"Edebiyat Festivali her sene bir temayla İstanbulluların huzuruna çıkıyor. Bu yıl temamız 'Yazmak ve Yaşamak' olarak belirlendi.Aylardır süren hazırlıklar neticesinde Türkiye'nin en büyük edebiyat organizasyonuna yakışır bir içerik hazırladık. Kırka yakın oturumda 100 kadar şair, sanatçı, edebiyatçı ve akademisyen bizlerle birlikte olacak ve edebiyatın farklı alanlarına dair birikimlerini paylaşacak. Festival sadece konuşmalarla sınırlı kalmayacak. Müzik dinletileri, sergiler ve belgesel gösterimleri olacak. Şiir dinletileri, kitap tanıtım programları, dergi söyleşileri gibi birbirinden güzel oturumlar olacak."Mahmut Bıyıklı, TYB'nin vefa duygusunu çok önemsediğinin altını çizerek, "Akif İnan bir şiirinde 'Bütün elbiseleri yırtsak yeridir/ Yeter bize vefa' diyor. Biz vefayı kuşanarak bu edebiyat festivalinde de edebiyatımıza büyük emek vermiş değerli ustalarımızla ilgili oturumlar gerçekleştireceğiz. 6 gün sürecek ve içinde güzel sürprizler barındıran bu büyük şölene bütün edebiyatseverleri davet ediyoruz." ifadesini kullandı.Altı gün sürecek olan festival kapsamında, "Onur Ödülü", "Roman Ödülü", "Hikaye Ödülü", "Şiir Ödülü" ve "Deneme Ödülü" takdim edilecek.Festival, 15 Aralık'ta sona erecek.