10 Aralık 2018 Pazartesi 16:36



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin iş birliğiyle düzenlenen "10. İstanbul Edebiyat Festivali" başladı.TYB İstanbul Şubesi'nin mekanı olan Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan TYB Kurucusu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, kültürün gelenekler üzerinden devam ettiğine işaret ederek, "Geleneği taşıyan unsurlar üzerinde de hassas olmak gerekir. Dil en başta gelir. Dilin ortaya koyduğu ürünler, edebiyat bize güçlü bir arka plan sağlar. Eğer arka planımız güçlü olmazsa en ufak bir sarsıntıda büyük hasarlar görürüz." dedi.Doğan, TYB'nin zor zamanlarda büyük işler başardığını dile getirerek, şunları aktardı:"Mesela 1980 darbe sonrası yaptığı işler, Türkiye'de kültürel alanın yeniden tanımlamasını sağlayacak bir biçimde seyretti ve Yazarlar Birliği kuruluştan sonra TYB olarak kamu yararına çalışan bir kurum oldu. Sonra da çok sayıda uluslararası birçok faaliyet yapma imkanımız oldu. Çünkü bir temsil gücü sağlamış olduk. TYB'nin yine en etkinli faaliyet dönemi 28 Şubat olmuştur. O dönem birçok kurum, kuruluş ya kendilerinden ya da müdahaleyle alandan çekildiler. O dönemde biz ise yazar okulu faaliyetini başlatmıştık.""Festivali, uluslararası bir festivale dönüştürmemiz gerekecek"TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da gelenek oluşturmanın önemli bir değer olduğunun altını çizerek, "Hayırlı bir yol açmak, hayırlı bir sünnet oluşturmak medeniyetimizin önemli bir unsurudur. Bu anlamda bu festivalin onuncu yılına gelmesi gerçekten takdire şayandır." yorumunda bulundu.Arıcan, Türkiye'nin birçok alanda oluşturduğu markalaşmayı kültür sanat alanında da gerçekleştirmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:"Yani edebiyat festivalinin de bir marka değeri taşıması lazım. Hatta bundan sonraki süreçlerde bu etkinliği uluslararası bir festivale dönüştürmemiz gerekecektir. Çünkü İstanbul'umuz sadece Türkiye'nin kültür başkenti değil, dünyanın da kültür başkentlerinden biridir.""Edebiyata ve sanata yatırım yapılması gerekiyor"TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da TYB'nin bu yıl 40. yılına girdiğini hatırlatarak, "Neredeyse Türkiye'nin bütün şehirlerinde bir kültür seferberliği başlattık ve bu seferberlikte de edebiyatın, sanatın bütün öncüleri buluştu. Bu festivalle de 40. yılımız taçlanmış oldu." diye konuştu.Bıyıklı, yoğun bir çalışma ile festivalin katılımcılarla buluştuğunu anlatarak, şunları kaydetti:"Bu yıl da sağlam bir kadro ile karşınızdayız. Malumuz olduğu üzere medeniyetler, edebiyatçılar, sanatçılar ve kahramanlar üzerinden yükselir. Her devrin kahramanları olduğu gibi harp döneminin yanı sıra sulh döneminin de kahramanları vardır. Sulh döneminin kahramanları ise şairler, yazarlar ve sanatçılardır. Bugünün iktidarları eğer sanata, edebiyata yatırım yapmazlarsa siyasi kazanımlar elbette bir gün yok olabilir. Bu yüzden kazanımlarımızın yarına kalması için mutlaka edebiyata, sanata yatırım yapılması gerekiyor."Açılışa konuk olan eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner de kısa birer konuşma yaptı.Bu yıl "Yazmak ve Yaşamak" teması üzerinden hazırlanan festivalde, 40'ı aşkın oturumda 100'e yakın konuşmacı yer alacak.Şiir ve müzik dinletilerinin de katılımcılarla buluşacağı festival, 15 Aralık'ta sona erecek.