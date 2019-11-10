10 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:30 Maç Saati

03:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

03:45 Maç Saati

05:30 Maç Sonu

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

12:00 Futbolun Şehirleri

12:45 Süper Lig'in Gol Kralları

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

13:35 Maç Başlıyor

14:00 Göztepe - BTCTurk Malatya

14:45 Devre Arası

15:00 Göztepe - BTCTurk Malatya

16:00 Maç Sonu

17:00 Dünden Bugüne

17:30 Maç Önü

19:00 Beşiktaş - Y. Denizlispor

19:45 Devre Arası

20:00 Beşiktaş - Y. Denizlispor

21:00 Maç Sonu

22:30 Maç Saati