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10 Kasım 2019 Haberleri

10 Kasım 2019 Manşet Haberleri.

11.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 00:1810 Kasım 2019 Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:51 İzmir'in sembolleri arasına giren Atatürk heykeli drone görüntüleri
00:44 Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Anıtkabir programının hazırlıklarını paylaştı
00:40 Üzüm bağında ataya saygı duruşu
00:32 Bu pidenin porsiyonu bir metre
00:31 Cumhuriyetin ilk vilayeti Atası'nı andı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
11.11.2019 01:48:33