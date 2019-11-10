10 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:30 Southampton – Everton
03:15 Stadyum
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:20 Almanya Bundesliga Özetler
07:35 Takvim Yaprakları
07:40 Hava Durumu
08:05 İngiltere Premier Lig Özetler
08:30 TFF 1. Lig Özetler
08:45 Spor Bülteni
09:40 Hava Durumu
09:45 Süper Lig Özetler
10:05 TFF 1. Lig Özetler
10:20 İngiltere Premier Lig Özetler
10:45 Olimpiyat Ateşi
11:40 Hava Durumu
11:45 Süper Lig Özetler
12:05 TFF 1. Lig Özetler
12:15 Avrupa Stüdyosu
13:45 Spor Bülteni
14:40 Spor Kitaplığı
14:45 Spor Haftasonu
16:15 Süper Lig Özetler
16:35 Wolverhampton – Aston Villa
17:30 Süper Lig Özetler
17:45 Wolverhampton – Aston Villa
18:45 Dakika Skor
20:30 Stadyum
23:30 Teknik Analiz