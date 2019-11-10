10 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:30 Southampton – Everton

03:15 Stadyum

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:20 Almanya Bundesliga Özetler

07:35 Takvim Yaprakları

07:40 Hava Durumu

08:05 İngiltere Premier Lig Özetler

08:30 TFF 1. Lig Özetler

08:45 Spor Bülteni

09:40 Hava Durumu

09:45 Süper Lig Özetler

10:05 TFF 1. Lig Özetler

10:20 İngiltere Premier Lig Özetler

10:45 Olimpiyat Ateşi

11:40 Hava Durumu

11:45 Süper Lig Özetler

12:05 TFF 1. Lig Özetler

12:15 Avrupa Stüdyosu

13:45 Spor Bülteni

14:40 Spor Kitaplığı

14:45 Spor Haftasonu

16:15 Süper Lig Özetler

16:35 Wolverhampton – Aston Villa

17:30 Süper Lig Özetler

17:45 Wolverhampton – Aston Villa

18:45 Dakika Skor

20:30 Stadyum

23:30 Teknik Analiz