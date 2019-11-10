10 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Sözün Değeri

02:25 Elimi Bırakma

04:35 Ömür Dediğin

05:05 6 Mantı

06:00 Beni Böyle Sev

08:35 1'de Bugün

08:45 Anıtkabir'den Naklen Yayın

09:15 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Belgesel

14:05 Aileler Yarışıyor

16:00 1'de Bugün

16:10 Payitaht Abdülhamid

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon

23:55 Vuslat