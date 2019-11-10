10 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Sözün Değeri
02:25 Elimi Bırakma
04:35 Ömür Dediğin
05:05 6 Mantı
06:00 Beni Böyle Sev
08:35 1'de Bugün
08:45 Anıtkabir'den Naklen Yayın
09:15 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:00 Belgesel
14:05 Aileler Yarışıyor
16:00 1'de Bugün
16:10 Payitaht Abdülhamid
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon
23:55 Vuslat